"Мы говорим о необходимости укрепления биологической безопасности и говорим о том, что нам нужно продвигать альтернативное животноводство, но не принудительными мерами, мы представим людям привлекательные предложения", - сказал Сурплис BNS.
Он пока не может раскрыть, какие финансовые стимулы будут предложены свиноводам.
"Мы сконструируем меру, которая будет очень привлекательной для человека, и заставит задуматься, стоит ли взять на себя все риски и инвестировать в меры биологической безопасности, или лучше купить кроликов, индеек и спокойно жить", - сказал он.
В минувший вторник появилось сообщение о вспышке АЧС на свиноферме компании Idavang в Акмянском районе. Все 19,5 тыс. свиней будут уничтожены и утилизированы.
Летом 2014 года в Рупинском комплексе Idavang в Игналинском районе пришлось уничтожить около 19 тыс. свиней. В прошлом году болезнь поразила фермы Berzu kompleksas в Йонавском районе, где было умерщвлено 23,6 тыс. свиней.
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