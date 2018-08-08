В связи с быстрым распространением африканской чумы свиней (АЧС) в Литве, министр сельского хозяйства намерен предложить правительству, чтобы оно стимулировало фермеров отказаться от свиноводства. По словам Гедрюса Сурплиса, предложения в Кабинет министров будут поданы на следующей неделе.
Giedrius Surplys
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы говорим о необходимости укрепления биологической безопасности и говорим о том, что нам нужно продвигать альтернативное животноводство, но не принудительными мерами, мы представим людям привлекательные предложения", - сказал Сурплис BNS.

Он пока не может раскрыть, какие финансовые стимулы будут предложены свиноводам.

"Мы сконструируем меру, которая будет очень привлекательной для человека, и заставит задуматься, стоит ли взять на себя все риски и инвестировать в меры биологической безопасности, или лучше купить кроликов, индеек и спокойно жить", - сказал он.

В минувший вторник появилось сообщение о вспышке АЧС на свиноферме компании Idavang в Акмянском районе. Все 19,5 тыс. свиней будут уничтожены и утилизированы.

Летом 2014 года в Рупинском комплексе Idavang в Игналинском районе пришлось уничтожить около 19 тыс. свиней. В прошлом году болезнь поразила фермы Berzu kompleksas в Йонавском районе, где было умерщвлено 23,6 тыс. свиней.

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