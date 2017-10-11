Это заложено в проекте бюджета страны, подготовленном правительством, подтвердил во вторник BNS глава парламентского Комитета по экономике Виргинюс Синкявичюс.

"Льготный тариф будет таким, каким потянет бюджет. На сей раз был рассчитан бюджет, что он вытянет эти 9 процентиков, и остаются льготные тарифы в 9 и 5 процентов", - сказал BNS во вторник В. Синкявичюс.

В подготовленном Минфином проекте бюджета 2018 года тариф в 9% предусмотрен для центрального отопления, услуг гостиничного бизнеса, перевозки пассажиров и книг. 5-процентный тариф НДС будет применяться для лекарств и техники для инвалидов.



Ранее правительство намеревалось отказаться от льготного тарифа НДС в 9% на отопление и ввести тариф в 15%. В этом году правящие не раз меняли позицию по поводу льготного тарифа на отопление.

Критики льготы НДС заявляют, что она социально несправедлива, поскольку ею пользуются и состоятельные люди, между тем, льготу не получают те, кто не пользуется центральной системой отопления, независимо от доходов.

Сторонники льготы заявляют, что государство должно взять на себя ответственность за то, что поставки тепла в многоквартирные дома являются дорогими и неэффективными, а не перекладывать эту ношу на плечи потребителей. Они утверждают, что получателями социальной помощи стали бы сотни тысяч жителей, и это стало бы бюрократическим бременем для самоуправлений и моральным ущербом для получателей пособий в многоквартирных домах.

Проект бюджета следующего года должен быть опубликован в среду.