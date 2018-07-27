МИД утверждает, что ещё в прошлом году рекомендовал муниципалитету приостановить сотрудничество с Красногорским муниципалитетом России, где для литовских школьников была организована "незапланированная встреча с членами мотоклуба "Ночные волки", которые открыто поддерживают агрессивную политику Кремля".
"Поэтому трудно понять, почему после прошлогоднего инцидента и последовавших затем официальных рекомендаций руководители и администрация Плунгеского района снова повторяют те же ошибки", - подчёркивает Мининдел.
Министерство образования и науки (МОН) также сообщило, что уже обратилось в муниципалитет Плунгеского района с просьбой прояснить ситуацию.
"Дети не могут быть связаны с спорными организациями, более того, участвовать в их мероприятиях или становиться инструментом пропаганды других стран", - утверждает МОН.
Мэр Плунге, представитель Движения либералов Аудрюс Клишонис говорит, что жители Плунге в организуемых их партнёрами - самоуправлением Красногорского района - фестивалях участвуют уже не менее шести лет, и туда едут не школьники, а танцующие и музицирующие молодые люди в возрасте до 30 лет.
По его словам, кроме жителей района, на фестиваль регулярно приезжают латыши, болгары, белорусы и немцы.
"Мы очень радуемся, что наши баскетболисты отправляются в Москву и там выигрывают у ЦСКА, как как это сделал "Жальгирис". А когда едут плунгесцы, и привозят, в частности, уже четвёртый год подряд, главный приз этого международного конкурса, мы говорим, что это что-то нехорошее. Это, возможно, моменты дешёвого политиканства или двуличности", - сказал BNS мэр района.
"Если мы сейчас этим молодым, умным, граждански и патриотически настроенным людям запрещаем представлять наше государство с его символикой, атрибутикой, триколором и со своим собственным языком, то не является ли это возвратом в бывший Советский Союз?", - вопрошает он.
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