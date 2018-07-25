На совещании будет подготовлен ответ на начатые Еврокомиссией (ЕК) публичные консультации.
Правительство собирается предложить остаться на летнем времени.
"ЕК начала публичные консультации и ждет мнения общества и правительств. Мы сформулируем положение правительства и ответим", - сказал BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.
ЕК начала консультации в связи с призывами правительств Литвы, Финляндии и членов Европарламента отказаться от перевода часов.
Летнее время каждый год вводится в большинстве стран Европы и Северной Америки.
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