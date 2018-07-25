На совещании будет подготовлен ответ на начатые Еврокомиссией (ЕК) публичные консультации.

Правительство собирается предложить остаться на летнем времени.

"ЕК начала публичные консультации и ждет мнения общества и правительств. Мы сформулируем положение правительства и ответим", - сказал BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

ЕК начала консультации в связи с призывами правительств Литвы, Финляндии и членов Европарламента отказаться от перевода часов.

Летнее время каждый год вводится в большинстве стран Европы и Северной Америки.