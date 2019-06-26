Правительство Литвы подтвердило намерения построить культурно-образовательный центр в Польше

Правительство наметило выделить 360 000 евро на земельный участок и строительство здания в Сувалках, сумма будет распределена на 2020-й и 2021-й годы.
В этом центре планируется открыть литовский детский сад и, если наберется достаточное число учеников, то и начальную школу.
Пока будет строиться культурно-образовательный центр, детсад намечается разместить во временно арендуемых помещениях с сентября этого года, на что Министерство образования и науки планирует выделить средства из бюджета 2019 года.
В плане мер также намечается повысить зарплаты педагогам литовских школ в Польше, Калининградской области России и Белоруссии.
Также намечается поддержать традиционные культурные инициативы Литвы за рубежом и транслировать LRT Lituanica в Польше наземным и цифровым способами, однако в отношении последнего намерения еще не получен ответ Варшавы по поводу возможностей это сделать.
В общей сложности на реализацию плана в 2020 году понадобится выделить более 1,2 млн евро, а в 2021 году - почти 1,3 млн евро.
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