Такие поправки предложили оппозиционные консерваторы и либералы, однако правительство решило их не одобрять.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что цель рассматриваемого в Сейме проекта одобряется. Все же он отметил, что правительство сможет детально проанализировать, как такой закон соответствует международной политике санкций.
"Иными словами, мы очень поддерживаем цель, но не можем одобрить этот проект, поэтому предлагаем его не рассматривать", – заявил на заседании министр.
"Мы предлагаем, чтобы правительство подготовило новый (...) проект закона, и мы будем готовы это сделать", – добавил он.
Новая редакция закона о реализации экономических и прочих международных санкций дополнит так называемый закон Магнитского, по которому Литва может запретить въезд в Литву иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека.
Если поправки будут приняты, будут замораживаться денежные средства, хранящиеся в действующих в Литве банках и прочее финансовое имущество, а действующим в Литве лицам и компаниям будет запрещено торговать с лицам, находящимися в "черном списке".
Сходные законы Магнитского также приняли Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Эстония и Латвия.
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