Министр финансов Вилюс Шапока на состоявшемся в субботу правительственном совещании отметил, что будут выделяться ресурсы для здравоохранения, обеспечения занятости и социальных гарантий, обеспечения ликвидности бизнеса и поощрения экономики.
"Ситуация не рядовая, поэтому экономический ответ будет очень решительным и беспрецедентным", – заявил на заседании В. Шапока.
По его словам, потребности системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом будут финансироваться за счет государственного и правительственного резерва, а также путем заимствований и использования средств Резерва обязательного страхования здоровья.
Правительство также обещает дотации, возможности использования фонда длительной безработицы с целью помощи бизнесу.
"Мы будем применять принцип солидарности с бизнесом, чтобы разделить эту ношу", – сказал министр.
Также, по его словам, бизнесу разрешат отложить уплату налогов, будут остановлены взыскания, предоставлена возможность быть освобожденным от налога на землю и недвижимое имущество. Правительство также обещает гарантии банковских кредитов под оборотные средства, частичную компенсацию процентов.
Обещается предпринять меры по поощрению экономики, прежде всего в распределении средств на уже подготовленные проекты.
"Будет "разморожен" фонд климатических изменений, "разморожен" дорожный фонд и будут выделены дополнительные средства для реновации, возобновляемой энергетики и на прочие инфраструктурные меры", – сказал В. Шапока.
Для того, чтобы можно было реализовать план, в понедельник планируется повысить лимиты заимствований и гарантий.
"Здесь требуется одобрение сейма, но я думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что эти меры необходимы", – сказал министр финансов.
По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, эти меры будут приняты на предстоящем в понедельник заседании Кабмина.
"Это будет принято в понедельник, на заседании в 10 часов", – сказал он.
Ранее С. Сквернялис отметил, что "речь идет о сумме, не меньшей, чем миллиард евро".
В субботу правительство Литвы приняло решение о введении в стране карантина с понедельника, чтобы остановить распространение коронавируса.
После введения карантина в Литву будет запрещен въезд для большинства иностранцев, будут закрыты многие магазины, за исключением магазинов продовольственных товаров.
Запреты не будут касаться передвижения товаров.
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