"Я надеюсь, что завтра правительство примет новую стратегию управления коронавирусным кризисом. В ней мы отразим, вероятно, двухлетний период", – сказал глава правительства во вторник журналистам.
По его словам в стратегии планируется предусмотреть критерии разделения населения на группы риска, требования к этим группам.
"Людям группы самого большого риска придется быть особенно осторожными, и мы должны их защитить. Можно найти различные формы – от ношения защитных средств до минимизации контакта", – сказал премьер.
Более детально содержание стратегии он не раскрыл, заявив, что сделает это в среду, если правительство ее одобрит.
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