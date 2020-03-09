Министерство энергетики, которое уполномочено правительством представлять государство в споре с белорусской компанией, сообщило BNS, что в конце февраля дало ответ на претензии, предъявленные "Белтрубопроводстроем".

"По оценкам Литвы, заявленные претензии о нарушении прав инвестора и возмещении ущерба не имеют правовых оснований. Литва готова подробно объяснить мотивы такого отказа другой стороне и предложила обращаться, если последняя захочет обсудить аргументы, изложенные в ответе", – сообщили BNS в министерстве.

В летом прошлого года Эта компания вместе с каунасской KRS была исключена из конкурса подрядчика газопровода Литвы и Польши GIPL на сумму 80 млн евро, что было мотивировано национальной безопасностью. "Белтрубопроводстрой" в сентябре предъявил правительству Литвы претензию в связи с вероятным нарушением прав инвестора и возмещением ущерба на сумму 10,215 млн евро.

В октябре прошлого года член правления совета директоров "Белтрубопроводстроя", предложившего на конкурсе самую низкую цену – 74,9 млн евро (без НДС), Александр Пугачёв сказал BNS, что позиция литовских чиновников, будто от предприятия исходит риск для национальной безопасности, совершенно необоснованная, а у компании сейчас нет заказов в России.

А. Пугачёв возмущался, что с возглавляемым им предприятием даже не говорили о вероятных претензиях. По его словам, компанию просто использовали, чтобы снизить цену предложений.

А. Пугачёв также сказал тогда, что у правительства Литвы есть шесть месяцев на рассмотрение претензии, и если за это время не будет достигнуто соглашение, то белорусское предприятие предъявит иск в международном арбитраже.

Литовское правительство исключило консорциум KRS и "Белтрубопроводстроя" из конкурса, усмотрев риск в его коммерческих связях с российскими компаниями и контактах представителя предприятия с вызывающими риск лицами.

Правительство исходило из заключения комиссии по проверке сделок стратегических предприятий от 20 июня, в которой говорится, что основными заказчиками "Белтрубопроводстроя" являются российские и белорусские предприятия, включая предприятия концерна "Газпром", от них компания получает основные доходы.

Победителем конкурса дважды в прошлом году была объявлена предложившая цену 79,85 млн евро литовская компания по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora вместе с компанией Siauliu dujotiekio statyba. Реализация проекта уже началась.

Договор с Alvora был подписан на три месяца позже намеченного – в конце декабря, когда выяснилось, что конкурс, возможно, не был прозрачным и Amber Grid решила заново проверить заявки двух участников, прошедших во второй этап.

Второй участник финала конкурса – литовская компания прокладки газопроводов MT Group – обжаловала его результаты в суде. Вильнюсский окружной суд в конце февраля отчасти удовлетворил иск, но признал справедливыми результаты конкурса.

Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь совместно с польским оператором газопередающих сетей Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка начнет действовать в конце 2021 года.

Совокупная стоимость проекта – 500 млн евро, инвестиции только в Литве составят около 136 млн евро.