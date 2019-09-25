Правительство Литвы отказалось от идеи голосования по интернету

Такое решение принято в связи с ростом угроз для кибернетической безопасности во всем мире и случаями, когда Россия вмешивалась в выборы в других странах.
На заседании в среду правительство приняло решение вычеркнуть из планов намерения создать информационную систему голосования по интернету и внести изменения в выборное законодательство, чтобы такое голосование было возможно.
Кабмин еще в начале 2018 года внес в сейм законопроект, который позволил бы создать систему голосования по интернету. Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сказал, что с членами сейма договорено его не принимать.
В сейме ранее несколько раз вносились проекты об узаконивании голосования по интернету, то они не принимались.
Сторонники голосования по интернету говорят, что оно позволило бы повысить активность избирателей.
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