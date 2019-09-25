Правительство Литвы отказалось от идеи голосования по интернету

Такое решение принято в связи с ростом угроз для кибернетической безопасности во всем мире и случаями, когда Россия вмешивалась в выборы в других странах.

На заседании в среду правительство приняло решение вычеркнуть из планов намерения создать информационную систему голосования по интернету и внести изменения в выборное законодательство, чтобы такое голосование было возможно.

Кабмин еще в начале 2018 года внес в сейм законопроект, который позволил бы создать систему голосования по интернету. Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сказал, что с членами сейма договорено его не принимать.

Статьи по теме: Правительство Литвы окончательно отказывается от идеи голосования по интернету

В сейме ранее несколько раз вносились проекты об узаконивании голосования по интернету, то они не принимались.

Сторонники голосования по интернету говорят, что оно позволило бы повысить активность избирателей.