По словам министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса, правительство отказывается от этих планов в связи с ростом угроз для кибернетической безопасности во всем мире.
На заседании в среду правительство намерено вычеркнуть из планов намерения создать информационную систему голосования по интернету и внести изменения в выборное законодательство, чтобы такое голосование было возможно.
"К сожалению, мы должны сказать, что пока мы отказываемся от этой инициативы, поскольку киберугрозы растут во всем мире. Пока мы считаем, что если провести это в жизнь, то риск будет слишком велик", – сказал во вторник BNS министр юстиции.
"Если появится идея, как можно безопасно и уверенно это сделать, то мы возобновим обсуждение", – добавил он.
По словам Э. Янкявичюса, обеспокоенность безопасностью голосования также растет и из-за вмешательства России в выборы в разных странах.
Правительство еще в начале 2018 года внес в Сейм законопроект, который позволил бы создать систему голосования по интернету. Министр сказал, что с членами сейма договорено его не принимать.
В Сейме ранее несколько раз вносились проекты об узаконивании голосования по интернету, то они не принимались.
Сторонники голосования по интернету говорят, что оно позволило бы повысить активность избирателей.
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