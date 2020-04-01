Фонд будет инвестировать в средние и крупные предприятия, которые из-за ситуации с COVID-19 испытывают временные трудности. Инвестиции фонда помогут обеспечить достаточную ликвидность этих предприятий, дополнительное финансирование и преемственность экономической деятельности после завершения кризиса, говорится в сообщении канцелярии правительства.

По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, фонд будет инвестировать в сами предприятия - их акции или долговые ценные бумаги, средства фонда будут использоваться в тех случаях, когда не будет возможности привлечь средства иными путями.

На создание фонда, учредителем которого должно стать подконтрольное Министерству экономики и инноваций предприятие Investiciju ir verslo garantijos (Invega), выделяется 100 млн евро средств госбюджета.

После создания нового фонда кредитование и инвестирование будет осуществляться напрямую, а не через финансовых посредников. Начало деятельности фонда - 15 апреля.