В среду правительство Литвы одобрило принципы реформы миграционной системы, которая призвана сконцентрировать в одном ведомстве вопросы гражданства, выдачи виз, личных документов.
Migration Department
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

В плане реформы намечено, что со следующего года будет действовать Департамент миграции в Вильнюсе с десятью территориальными подразделениями. Они объединят мощности, которые сейчас есть у нынешнего департамента, часть функций полиции и пограничников.

"Мы одобрили эту альтернативу, поскольку основной целью было заявить, что после реформы именно качество обслуживания, (...) обслуживания бизнеса, интересы нацбезопасности будут обеспечены", - сказал журналистам премьер Саулюс Сквернялис.

Как сказал BNS вице-министр внутренних дел Гедрюс Сурплис, согласно подтвержденному плану Департамент миграции переймет у полиции вопросы гражданства, выдачи паспортов и карт удостоверения личности граждан Литовской Республики, выдачи виз, их аннулирования, консультаций, между тем контроль за нелегальной миграцией останется в ведении Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Согласно плану реформы, миграционную политику будет формировать специальная группа в МВД, а ее программу будет устанавливать вновь учреждаемая комиссия под руководством министра внутренних дел, в которой будут работать представители министерства, ответственные за миграцию.

Премьер С. Сквернялис в среду отметил, что действующая сейчас миграционная система не заботает.

В Литве с интенсивным ростом иммиграции в адрес Департамента миграции звучат претензии по поводу того, что он не готов к таким изменениям. Его руководитель Эвелина Гудзинскайте отметает критику, ссылаясь на нехватку ресурсов.

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