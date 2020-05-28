"Проект подготовлен с учетом целей сектора электронной связи Евросоюза, установленных к достижению к 2025 году. (...) Мы стремимся создать правовую базу, чтобы развитие сети (5G – BNS) регулировалось в Литве государством, чтобы у государства были рычаги правового регулирования, контроля, осуществления надзора, последовательного развития", – заявил на совещании министр транспорта и связи Ярослав Наркевич.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что в подготовку к внедрению технологии следует привлечь и министерство иностранных дел, поскольку возникают и политические аспекты – Литва намерена подписать меморандум по 5G с США, возможно и с другими странами.

"Здесь есть и национальные аспекты безопасности. Пока мы говорим о технологических параметрах, так это как раз с нами не нужно было согласовывать. Но вообще уже постепенно возникают и политические аспекты, и, даже, я бы сказал, международные в определенном смысле. Недавно мы обсуждали, детально обсуждали намерения подписать меморандум по 5G с Соединенными Штатами, на прошлой неделе мы получили и другие предложения по этому вопросу", – сказал Л. Линкявичюс.

В проекте развития связи 5 G планируется, что в Литве ее начнут внедрять в следующем году, а до конца этого года должна быть избрана радиочастота и объявлен аукцион.

Служба регулирования связи (СРС) комментировала BNS, что ведет переговоры с Россией по частотам и в августе должно выясниться, состоятся ли в этом году аукционы. Кроме того, нужно перепланировать радиочистоты, которые используются в Литве и в соседних государствах.

К 2022 году связь 5G должна быть внедрена хотя бы в одном из пяти крупных городов Литвы, а к 2023 году во всех крупных городах. К 2025 году связь должна быть внедрена на территории прочих городов, на международных сухопутных транспортных коридорах (Via Baltica, Rail Baltica), важных железнодорожных линиях, в аэропортах и морских портах.