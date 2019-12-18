Правительство Литвы одобрило либерализацию рынка поставок электроэнергии

Правительство Литвы в среду одобрило либерализацию рынка поставок электроэнергии на 2021-2023 годы – это означает, что предстоит постепенный отказ от регулирования цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Для этого понадобится и одобрение Сейма.
© DELFI / Andrius Ufartas

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что выгода для потребителей будет заключаться в том, что ликвидируется монополия поставок, создаются рыночные условия, возможность получать более качественное обслуживание и повышать качество услуг, так как поставщика электроэнергии можно будет менять и выбирать.

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Министр сказал, что одновременно с этим процессом будет происходить и внедрение интеллектуальных счетчиков электроэнергии.

Либерализация рынка будет происходить в три этапа: с 2021 года поставщика смогут выбирать потребители, которые потребляют больше всего электричества (более 5 мегаватт-часов), а также те, кто подключен к сетям среднего напряжения (таких 8,4%), с 2022 года – потребляющие более 1 мегаватт-часа в год (около 46%), а с 2023 года – потребляющие менее 1 мегаватт-часа (46%).

В отношении уязвимых потребителей, которые не выбрали независимого поставщика, будет применяться отдельная гарантийная цена, которую будет устанавливать регулятор.

Сейчас поставщиков электроэнергии уже может выбирать бизнес, а энергоснабжение большинства бытовых потребителей осуществляет государственная компания Ignitis, цены для них каждые полгода устанавливает Государственный совет по регулированию энергетики.

Либерализация рынка электроэнергии является одним из обязательств Литвы перед Евросоюзом (ЕС). В Эстонии рынок поставок электроэнергии полностью либерализован в 2013 году, в Латвии – в 2015 году, в Швеции – в 1996 году, в Финляндии – в 1997 году.

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