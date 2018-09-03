В последний день срока - пятницу представители правительства обратились в ЕСПЧ с просьбой передать дело Большой коллегии, подтвердили в понедельник BNS представители Минюста.
ЕСПЧ в конце мая объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме, и обязал выплатить компенсацию в размере 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусейну).
Сначала Минюст объявил, что не станет обжаловать это решение, потому что не видит правовых возможностей его изменить, но потом весь кабмин изменил эту позицию и решил подать жалобу.
Представители кабмина Литвы пытались убедить ЕСПЧ, что в предполагаемых помещениях тюрьмы ЦРУ в Антавиляй (под Вильнюсом) на самом деле должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.
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