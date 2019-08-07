Эта инициатива вызвала широкие дискуссии среди политиков, правительство приняло решение с третьего раза.
В правительственной справке отмечается, что контроль над реализацией такого запрета потребовал бы непропорционально больших финансовых и человеческих ресурсов, доказательный процесс был бы сложным и потребовал бы много времени.
Зарегистрировавшиеся выводы министерство внутренних дел утверждает, что даже после принятия поправок не будет запрещено курить в местах, из которых мы может попасть в квартиры других жителей – например, через открытые окна, входы на лестничные клетки, проходы между домами, воздуховоды.
"Мы предлагаем больше предавать гласности, больше говорить о вреде курения, просвещать людей", – заявил на заседании глава МИД Эймутис Мисюнас.
Отрицательный вывод правительства не обязывает депутатов голосовать против поправок.
С 2014 года Сейм Литвы несколько раз отклонял предложение запретить курение на балконах. Противники поправок заявляют, что этот запрет будет невозможно реализовать.
Сейчас в Литве запрещено курить во всех учреждениях образования и социальных учреждениях, на местах работы, в общих жилых помещениях и помещениях общего пользования, ресторанах, кафе, барах, клубах, интернет-кафе, игорных домах, прочих учреждениях свободного времяпровождения, за исключением специально оборудованных сигарных и трубочных клубов.
Также запрещено курить в салонах автомобилей, если в них находятся лица до 18 лет или беременные женщины.
Премьер-министр Литвы рассказал, кто будет платить налог на недвижимость и автомобили (17)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 7 августа в...
Президент Литвы утвердил правительство с заменой трех министров (3)
На место министра транспорта и коммуникаций вместо...
Правительство Литвы не одобрило запрет курения на балконах (7)
В среду правительство Литвы решило не одобрять...
Правительство Литвы утвердило кандидатуру Синкявичюса в еврокомиссары (2)
Правительство Литвы в среду утвердило кандидатуру...
Президент Литвы надеется, что Наркевич будет представлять страну, а не польское меньшинство (8)
Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что на...
TOP новостей
Премьер-министр Литвы рассказал, кто будет платить налог на недвижимость и автомобили (17)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 7 августа в...
Защитники Норейки и Шкирпы собрались на митинг в Вильнюсе (49)
В Вильнюсе, у памятника Королю Миндаугасу, 7 августа...
Синоптики предупреждают: в четверг пойдут дожди, местами очень сильные (4)
В четверг в Литве пойдут дожди, местами выпадет больше...
В центре Вильнюса появится еще один пешеходный мост
В 2022-2023 гг. рядом с мостом на ул. Гележинё Вилко появится...
Президент Литвы утвердил правительство с заменой трех министров (3)
На место министра транспорта и коммуникаций вместо...