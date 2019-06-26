Эта выплата будет не единственным источником доходов 63-летней Д. Грибаускайте.

В возрасте 66 лет Д. Грибаускайте начнет получать европейскую пенсию за работу в Еврокомиссии. По неофициальным подсчетам, эта пенсия будет превышать 3600 евро до уплаты налогов.

В июле прошлого года ей также была назначена пенсия Фонда социального страхования в размере 685 евро. Администрация президента сообщает, что Д. Грибаускайте не делала самостоятельных пенсионных накоплений.

Кабмин также пожизненно назначил экс-президенту охрану, четырех работников обслуживающего персонала и транспортное средство.

Транспорт и обслуживающий персонала для экс-президентов предусмотрены в Литве законом, а конкретные должности обслуживающего персонала и количество транспортных средств устанавливает правительство.

После завершения срока полномочий экс-президенту также платится государственная рента, предоставляется охрана и жилье, однако Д. Грибаускайте отказалась от резиденции в Турнишкес и планирует жить в своем доме в Вильнюсском районе.