Эта выплата будет не единственным источником доходов 63-летней Д. Грибаускайте.
В возрасте 66 лет Д. Грибаускайте начнет получать европейскую пенсию за работу в Еврокомиссии. По неофициальным подсчетам, эта пенсия будет превышать 3600 евро до уплаты налогов.
В июле прошлого года ей также была назначена пенсия Фонда социального страхования в размере 685 евро. Администрация президента сообщает, что Д. Грибаускайте не делала самостоятельных пенсионных накоплений.
Кабмин также пожизненно назначил экс-президенту охрану, четырех работников обслуживающего персонала и транспортное средство.
Транспорт и обслуживающий персонала для экс-президентов предусмотрены в Литве законом, а конкретные должности обслуживающего персонала и количество транспортных средств устанавливает правительство.
После завершения срока полномочий экс-президенту также платится государственная рента, предоставляется охрана и жилье, однако Д. Грибаускайте отказалась от резиденции в Турнишкес и планирует жить в своем доме в Вильнюсском районе.
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