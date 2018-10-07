Правительство Литвы намерено выделить 2 млн. 616 тыс. евро в фонд поддержки беженцев в Турции (Facility for refugees in Turkey).
© DELFI / Karolina Pansevič

Кабинет министров на этой неделе пришел с согласию по поводу выделения Литвой этой суммы в 2019-2023 гг., сообщили агентству BNS представители Министерства иностранных дел Литвы.

Окончательное решение правительство должно принять на ближайшем заседании.

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В проекте постановления предусмотрено, что выплаты будут осуществляться по частям.

По данным агенства ООН по делам беженцев, Турция приняла около 3 млн. человек, большей частью - сирийцев.

ЕС выделяет помощь с целью, чтобы беженцы оставались в Турции, а не направлялись далее в Европу.

Литва взяла на себя обязательство по перемещению 1105 беженцев. В данный момент в страну из Италии, Греции и Турции приыбли 486 человек. Однако большая их часть покинула Литву и уехала в другие страны Европы.

BNS
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