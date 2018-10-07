Кабинет министров на этой неделе пришел с согласию по поводу выделения Литвой этой суммы в 2019-2023 гг., сообщили агентству BNS представители Министерства иностранных дел Литвы.
Окончательное решение правительство должно принять на ближайшем заседании.
В проекте постановления предусмотрено, что выплаты будут осуществляться по частям.
По данным агенства ООН по делам беженцев, Турция приняла около 3 млн. человек, большей частью - сирийцев.
ЕС выделяет помощь с целью, чтобы беженцы оставались в Турции, а не направлялись далее в Европу.
Литва взяла на себя обязательство по перемещению 1105 беженцев. В данный момент в страну из Италии, Греции и Турции приыбли 486 человек. Однако большая их часть покинула Литву и уехала в другие страны Европы.
Правительство Литвы намерено выделить более 2,5 млн евро в фонд поддержки беженцев (12)
Правительство Литвы намерено выделить 2 млн. 616 тыс....
Глава Конституционного суда: Раманаускас - Ванагас был командующим ВС Литвы (31)
Председатель Конституционного суда (КС) Литвы Дайнюс...
Главы Литвы отреагировали на выпад из России: это еще одно подтверждение - мы хороним нашего героя (164)
Главы Литвы отреагировали на выпад Министерства...
Лидеры Евросоюза осудили попытки России подорвать неприкосновенность ОХЗО в Гааге (17)
Председатель Европейского Совета Дональд Туск ,...
Президент Литвы поздравила педагогов с Днем учителя (70)
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила всех...
TOP новостей
Погода в Литве обещает быть дождливой, ночью ожидают заморозки (1)
Подвижный холодный атмосферный фронт принес в Литву...
Литва планирует выделить более 2,5 млн евро в фонд поддержки беженцев (12)
Правительство Литвы намерено выделить 2 млн. 616 тыс....
"Русские не остановятся ни перед чем": глава Евросовета считает Россию главной проблемой (48)
Дональд Туск обеспокоен результатами выборов в...
В ходе учений в Пабраде погиб военный боевой группы батальона НАТО (46)
6 октября в ходе учений дислоцированного в Литве...
Эксперт: нападение на страны Балтии - это черта, которую нельзя переходить "и Путин об этом знает" (45)
Отношения Запада и России драматически ухудшаются на...