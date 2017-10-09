То, что проект бюджета министры обсудят в понедельник, подтвердил BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.
Министр финансов Вилюс Шапока на прошлой неделе повторил, что госбюджета 2018 года будет профицитным, однако не раскрыл конкретный план доходов и расходов государства, утверждая, что конкретные цифры станут известны на этой неделе.
По подсчетам главы парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасиса Якелюнаса, профицит бюджета следующего года будет составлять около 200 млн. евро - примерно 0,5% валового внутреннего продукта.
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