На этой неделе правительство Литвы начинает рассмотрение проекта бюджета следующего года - в понедельник документ будет представлен министрам, а в среду будет рассматриваться на заседании правительства.
© Shutterstock nuotr.

То, что проект бюджета министры обсудят в понедельник, подтвердил BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.

Министр финансов Вилюс Шапока на прошлой неделе повторил, что госбюджета 2018 года будет профицитным, однако не раскрыл конкретный план доходов и расходов государства, утверждая, что конкретные цифры станут известны на этой неделе.

По подсчетам главы парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасиса Якелюнаса, профицит бюджета следующего года будет составлять около 200 млн. евро - примерно 0,5% валового внутреннего продукта.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Соцдемы-"бунтовщики" еще надеются исправить положение (1)

Соцдемы-"бунтовщики", которых партийная Комиссия по...

Правительство Литвы начинает рассмотрение проекта бюджета 2018 года (2)

На этой неделе правительство Литвы начинает...

Редкое событие в Литве: во время особых учений проверят, что в случае кризиса будут делать политики (99)

В марте в Литве организуют учения , которые продлятся...

Польша планирует покупать ПРО Patriot, которые будут защищать и Литву (276)

Находившийся в Вильнюсе с визитом глава...

Комиссия по этике предлагает исключить из партии соцдемов-"бунтовщиков" (8)

На заседании 7 октября Комиссия по этике и процедурам с...

TOP новостей

Редкое событие в Литве: во время особых учений проверят, что в случае кризиса будут делать политики (99)

В марте в Литве организуют учения , которые продлятся...

Нарушивший границу Литвы российский пограничник освобожден в зале суда (3)

Участковый суд Шакяйского района Литвы в понедельник...

Anglijos fanai Vilniuje, šokėja Daily Star montažas, pristatantis Vilnių

Вокруг матча Литва-Англия: кто, если не Кейн, "свадебная палатка" и секс-тур в "столице борделей" (7)

Отборочный тур ЧМ по футболу для английской сборной...

Цены на квартиры в Вильнюсе сильно отличаются от цен в других регионах

Показатель литовского индекса цен на квартиры (ЛИЦК)...

У лишившихся работы в Литве – возможность получить больше денег (2)

Несмотря на то, что работодатели Литвы без проблем...