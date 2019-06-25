Транспорт и обслуживающий персонал для экс-президентов предусмотрены в Литве законом, а конкретные должности обслуживающего персонала и количество транспортных средств устанавливает правительство.
После завершения срока полномочий, 12 июля, президент назовет, какие должности будут предусмотрены для персонала, сообщил BNS Людас Закарявичюс.
После завершения срока полномочий экс-президенту также платится государственная рента, предоставляется охрана и жилье, однако Д. Грибаускайте отказалась от резиденции в Турнишкес и планирует жить в своем доме в Вильнюсском районе.
Министерство социальной защиты и труда зарегистрировало проект, которым Д. Грибаускайте назначается почти 3700 евро ренты. Это составляет 40% ее зарплаты.
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