В январе этот сценарий планируется отдельно обсудить на совещании правительства.

Как утверждает Министерство иностранных дел (МИД), если Brexit получится без соглашения, может возникнуть острая необходимость срочно изменить законы, регулирующие признание профессиональных квалификаций, а также сферы налогов, авиационного и морского транспорта.

В случае такого сценария может также придётся пересмотреть правовой статус Великобритании в Литве, социальные гарантии, законодательство об экспорте продуктов питания.

Литовские институты тоже оценят, как Литва будет затронута решением Великобритании о прекращении взносов в бюджет ЕС.

"Литовские ведомства в настоящее время анализируют планы и сроки внесения поправок в правовые акты, подготовительные меры, потребность в финансовых ресурсах", - сообщили BNS в МИД Литвы.

Согласно нынешним планам, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, но британский парламент ещё не утвердил согласованные с ЕС условия выхода.

В продолжение политической неопределенности обе стороны начали готовиться к сценарию, когда британцы выйдут без какого-либо соглашения.

МИД утверждает, что готовится к такому варианту, и на февраль-март намечено утверждение национальных односторонних краткосрочных мер, разработка и принятие в срочном порядке соответствующих правовых актов.

В последние месяцы министерства финансов и внутренних дел представили свой анализ правительственной комиссии.

В январе планируется более подробно обсудить аспекты прав граждан Литвы, влияние на транспорт и торговлю.

По мнению МИДа, литовские предприниматели должны уделять больше внимания потенциальному сценарию Brexit без соглашения.

"Не все бизнес-предприятия уделяют достаточно внимания подготовке к Brexit, поэтому мы призываем дольше не откладывать эту работу и сделать так, чтобы Brexit не стал неприятным сюрпризом", - отмечает МИД Литвы.