Правительство Литвы: добровольцам ополчения придется выбирать между службой и политикой

Литовское правительство в среду заявило, что добровольцам ополчения в составе Вооруженных сил (ВС) страны нужно разрешить баллотироваться на выборах, но в случае их избрания им придется сделать выбор между службой и политической должностью.
© DELFI / Orestas Gurevičius

К такому заключению в правительстве пришли, оценив рассматривающиеся в Сейме поправки, которыми оппозиционные консерваторы стремятся четко закрепить возможность для ополченцев баллотироваться и быть избранными в муниципальные советы.

В своем заключении правительство указывает, что поддерживает цель предложенных поправок – "разрешить добровольцам ополчения реализацию пассивного избирательного права (баллотироваться на выборах)".

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Однако в документе не поддерживается положение о возможности для ополченцев сочетать службу с политической должностью, так как Конституция запрещает военнослужащим действительной военной службы быть членами Сейма или муниципальным советам.

Правительство утверждает, что для добровольцев ополчения следует сделать обязательным требование указывать в анкете информацию о своей службе, потому что это позволит гарантировать, что "избранное лицо будет занимать только одну из упомянутых должностей".

Министерство обороны и ВС придерживаются позиции, что служба в Силах ополчения в составе ВС является действительной воинской службой.

Однако руководство министерства и командование ВС не возражали против решения Главной избирательной комиссии (ГИК)разрешить избранным в этом году в муниципальные советы ополченцам занимать обе должности.

ГИК на прошлой неделе пришла к единому мнению, что ополченцы могут участвовать в парламентских выборах в следующем году.

ВС утверждает, что участие политиков в Силах ополчения несет риск получить "бумажную армию", так как не будет ясно, явятся ли эти лица в воинские подразделения в случае мобилизации.

По данным Минобороны, в составе Сил ополчения служит немногим более 5 тысяч человек.

Ополченцами могут служить граждане Литвы в возрасте 18–60 лет. После поступления в ополчение доброволец должен пройти трехнедельный курс навыков, потом ополченцы обычно несут службу в выходные, в течение года от 20 до 50 дней они проводят на учениях.

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