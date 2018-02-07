Такое решение правительство приняло на заседании 7 февраля.
В подготовленном министерстве проекте сказано, что даже в случае банкротства физическое лицо должно возместить нанесенный в результате преступных деяний ущерб. Предлагают внести в закон эту установку,поскольку Конституционный суд в мае прошлого года постановил, что в случае банкротства нельзя освобождать от возмещения нанесенного ущерба.
"Установки закона, связанные с освобождением от выплаты нанесенного в результате преступных деяний ущерба, противоречат Конституции Литвы", - сказано в проекте постановления.
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