Правительство Ингриды Шимоните принесло присягу

Текст присяги члены правительства произносят, положив руку на Конституцию ЛР. После прочтения присяги премьер и министры ставят свою подпись на листе с текстом присяги.

Premjerės Ingridos Šimonytės ministrų kabinetas. DELFI

Перед утверждением программы и Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис сказали, что главное сейчас - обеспечить контроль над пандемией.

Сам Дулькис представил в парламенте план из трех пунктов, который должно осуществить правительство в деле борьбы с вирусом.