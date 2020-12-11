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11 декабря в парламенте Литвы была утверждена программа 18-ого правительства страны и присягу принесли новые министры. С этого дня правительство Шимоните получило полномочия и может работать. Присягу приняла спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
Правительство Ингриды Шимоните принесло присягу
© DELFI / Domantas Pipas

Текст присяги члены правительства произносят, положив руку на Конституцию ЛР. После прочтения присяги премьер и министры ставят свою подпись на листе с текстом присяги.

Premjerės Ingridos Šimonytės ministrų kabinetas.
Premjerės Ingridos Šimonytės ministrų kabinetas.
© DELFI

Перед утверждением программы и Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис сказали, что главное сейчас - обеспечить контроль над пандемией.

Сам Дулькис представил в парламенте план из трех пунктов, который должно осуществить правительство в деле борьбы с вирусом.

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