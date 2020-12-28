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Правительство Литвы в понедельник проведет формальное совещание для утверждения договора между Евросоюзом (ЕС) и Великобританией о торговых отношениях с Нового года.
Brexit
Brexit
© Shutterstock

Великобритания в конце текущего года выйдет из общего рынка, однако до Рождества договорилась в ЕС о бестарифной торговле. Договор должен быть утвержден всеми странами.

Видеосовещание правительства начнется в 16.45.

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