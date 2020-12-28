aA
Правительство Литвы в понедельник проведет формальное совещание для утверждения договора между Евросоюзом (ЕС) и Великобританией о торговых отношениях с Нового года.
Великобритания в конце текущего года выйдет из общего рынка, однако до Рождества договорилась в ЕС о бестарифной торговле. Договор должен быть утвержден всеми странами.
Видеосовещание правительства начнется в 16.45.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава полиции: придется решать проблему собрания людей в общественных местах (68)
За долгие выходные в Литве полиция развернула назад...
Министр транспорта Литвы: авиасообщение с Великобританией должно возобновиться с 1 января (22)
Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис сказал, что...
В декабре в Литве зафиксирован рост смертности от коронавируса (1)
В декабре в Литве зафиксирован беспрецедентный рост...
Экономист предлагает менять систему: дольше платить пособие по безработице, на поиски работы платить по 257 евро
Экономист Ромас Лазутка сказал, что в Литве должны...
Правительство Литвы обсуждает меры помощи работникам санатория Belorus (4)
Представители правительства Литвы заявили, что...