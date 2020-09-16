Правительство дополнительно выделило на организацию выборов в Сейм 3,9 млн евро

Эти средства будут направлены Главной избирательной комиссии (ГИК) из взятых государством кредитов на организацию октябрьских выборов в Сейм.
Средства планируется направить на оплату работы членов избирательных комиссий и организацию выборов в дипломатических представительствах и консульствах, сообщает канцелярия правительства.
ГИК отмечает, что дополнительные расходы вызваны необходимостью обеспечить безопасность избирателей из-за коронавирусной пандемии - будет продлено время предварительного голосования, время работы комиссий, также понадобится больше людей из-за увеличения количества мест голосования.
Всего правительство на заседании в среду будет обсуждать распределение 200 млн евро, в том числе часть средство будет направлена на борьбу с последствиями пандемии.
Больше всего - 191,2 млн евро - планируется выделить Министерству социальной защиты и труда на сохранение рабочих мест и доходов населения.
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