Система позволила бы собирать и накапливать данные о случаях заболеваний, карантинных средствах защиты, мониторинга за передвижением людей, анализировать данные и создавать отчёты.

"Цель этой системы - вести централизованный учёт данных, связанных со случаями COVID-19, об обеспечении средствами исследований, о местах карантинирования, нарушениях, сводить все показатели мониторинга в одном месте, что позволило бы принимать своевременные решения", - сказал на заседании правительства в среду вице-министр экономики и инноваций Элиюс Чивилис.

По его словам, пока не принято решение, кто будет осуществлять управление этой системой. Премьер Саулюс Сквернялис считает, что это мог бы быть Центр инфекционных болезней и СПИДа.

В Литве подтверждён 581 случай коронавируса, восемь человек умерли, семь человек выздоровели.