Это сообщила журналистам после заседания комиссии в понедельник ее глава - министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Возглавляемая ею комиссия также предлагает продлить до 16 июля временный контроль внутренних границ, чтобы осуществлять проверку прибывающих в Литве лиц в аэропортах, в Клайпедском морском порту.

Это означает, что проверки паспортов будут распространяться только на прибывающих самолетами или паромами, а для прибывающих автотранспортом проверок не останется.

В частности, предлагается ввести две новые категории иностранцев, которым можно приезжать в Литву - обладатели национальной визы и прибывающие из безопасных третьих стран.

Безопасной страной считается та, которая соответствует установленным критериям заболеваемости. Список этих стран каждую неделю публикует Министерство здравоохранения.

С отменой карантина также предлагается снять ограничения количества мест в учреждениях питания и увеселительных заведениях, каждые две недели увеличивать число участников массовых мероприятий.

Однако даже после отмены карантина останутся определенные требования относительно соблюдения безопасного расстояния и гигиены.

Эти требования после отмены карантина утвердит министр здравоохранения.

Карантин из-за угрозы коронавируса был введен в Литве 16 марта, а чрезвычайное положение на государственном уровне объявлено 26 февраля.