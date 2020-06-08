Это сообщила журналистам после заседания комиссии в понедельник ее глава - министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Возглавляемая ею комиссия также предлагает продлить до 16 июля временный контроль внутренних границ, чтобы осуществлять проверку прибывающих в Литве лиц в аэропортах, в Клайпедском морском порту.
Это означает, что проверки паспортов будут распространяться только на прибывающих самолетами или паромами, а для прибывающих автотранспортом проверок не останется.
В частности, предлагается ввести две новые категории иностранцев, которым можно приезжать в Литву - обладатели национальной визы и прибывающие из безопасных третьих стран.
Безопасной страной считается та, которая соответствует установленным критериям заболеваемости. Список этих стран каждую неделю публикует Министерство здравоохранения.
С отменой карантина также предлагается снять ограничения количества мест в учреждениях питания и увеселительных заведениях, каждые две недели увеличивать число участников массовых мероприятий.
Однако даже после отмены карантина останутся определенные требования относительно соблюдения безопасного расстояния и гигиены.
Эти требования после отмены карантина утвердит министр здравоохранения.
Карантин из-за угрозы коронавируса был введен в Литве 16 марта, а чрезвычайное положение на государственном уровне объявлено 26 февраля.
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