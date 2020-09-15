Меморандум в среду в Вашингтоне подпишет министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и госсекретарь США Майк Помпео, сообщила BNS пресс-секретарь Л. Линкявичюса Раса Якилайтене.
Администрация США в последние годы оказывает давление на страны-союзницы, чтобы не допустить китайский телекоммуникационный гигант Huawei к созданию сетей 5G.
В соглашении не будут упоминаться конкретные страны или компании.
Подобные декларации США ранее подписали с другими странами Балтии и с Польшей. В них была договоренность оценивать, не контролируются ли поставщики иностранными государствами, в которых нет независимого судебного надзора.
Посол США в Литве Роберт Гилкрист в феврале сказал BNS, что США ожидают, что Литва надлежащим образом обеспечит безопасность 5G и оценит угрозы из Китая.
Военная разведка Литвы оценивает участие компании Huawei в создании сети 5G как рискованное из-за законов коммунистического Китая, которые обязывают компании предоставлять информацию властям.
Компания Huawei заявляет, что придерживается международных правовых норм, а правительство или другие внешние организации не оказывают ее не контролируют.
Линас Линкявичюс и Майк Помпео также обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Беларуси.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист: экономика Литвы в этом году будет расти, зарплаты тоже (47)
Кризис в Литве завершился так и не начавшись", – считает...
Науининкай - прежде и сейчас: что изменилось в этом районе Вильнюса (8)
Науининкай – район Вильнюса , о котором рассказывают...
Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после отравления (49)
Политик Алексей Навальный впервые после отравления...
НЦОЗ уточняет: рассчитывать на сокращение срока изоляции могут не все (1)
Национальный центр общественного здравоохранения...
В Литве в силу вступают новые требования: приезжающие обязаны регистрироваться по интернету (6)
Со вторника все приезжающие в Литву обязаны...