"Я прекрасно знаю, что этих голосов не хватит, что инициаторам будет очень сложно решиться это сделать, поскольку это будет доказательством того, что это действие не следовало предлагать", – сказал спикер Сейма во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Отправить председателя парламента в отставку можно было бы только в случае вынесения ему вотума недоверия, если во время тайного голосования за это выскажется не менее 71 парламентария. Согласно Уставу сейма, предложение об увольнении должностного лица сейма, которое назначается сеймом, может внести в мотивированном письме правление сейма, комитет сейма или не менее одной пятой (29) членов сейма.

Лидеры "аграриев", социал-трудовиков и партии "Порядок и справедливость" подписали меморандум, согласно которому должность председателя парламента должна перейти к партнерам по коалиции - социал-трудовикам.

В. Пранцкетис отказывается уходить в отставку. Он будет вынужден это сделать, если такое предложение поддержат более половины всех членов сейма (всего 141).

Спикер, принадлежащий Литовскому союзу крестьян и "зеленых" ("аграриям") сказал, что общение с лидером этой партии Рамунасом Карбаускисом сейчас происходит только через СМИ.

"Сейчас нет этих отношений. В публичном пространстве мне что-то пишут, поэтому я через публичное пространство вынужден отвечать", – сказал В. Пранцкетис.