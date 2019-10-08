Пранцкетис: высказывания "аграриев" накануне визита в Армению могли испортить отношения

"Это угроза, вероятно, была самой большой здесь, внутри, и это заявление было таким, что могло даже испортить наши международные отношения с Арменией, а мы теперь должны создавать, а не портить", – заявил во вторник на пресс-конференции в Сейме В. Пранцкетис.

Консерватор Жигимантас Павилёнис, находившийся в составе делегации во главе со спикером Сейма, отметил, что замечания "аграриев" по поводу влияния России, не желавших отпускать спикера в Армению, "были просто необъективными".

"Если говорить о влиянии России, то, возможно, в данный момент оно самое низкое в истории, впервые в истории в Армении состоялись демократические выборы, и сейчас только у нас открылось окно возможностей", – сказал Ж. Павилёнис.

"Аграрии", пытающиеся вынудить спикера подать в отставку, несколько недель назад пытались не выпустить его в командировку в Армению, однако им не хватило голосов в правлении Сейма.

В запланированный визит "аграрии" решили не делегировать ни одного представителя своей фракции и пытались не утвердить командировку В. Пранцкетиса, аргументируя угрозой России.

"Аграрии" Рима Башкене и Арвидас Некрошюс, а также "социал-трудовики" Ирена Шяулене и Гедиминас Киркилас при голосовании по вопросу командировки В. Пранцкетиса воздержались.

Первый заместитель спикера Р. Башкене в интервью порталу 15min.lt указала, что фракция "аграриев" увидела в визите в Армению возможные угрозы России, поскольку в Литве чутко реагировали на влияние России в контексте ситуации с депутатом Ириной Розовой.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя ситуацию, тогда сказал, что призывы правящих политиков к спикеру его удивили, и что "никаких аргументов в пользу того, чтобы не ехать в Армению, нет".