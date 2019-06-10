Пранцкетис: влияние Карбаускиса и на премьера, и на позицию спикера Сейма ясно

В показанном в воскресенье интервью Литовскому национальному радио и ТВ (LRT) В. Пранцкетис повторил, что не намерен добровольно уходить в отставку с должности главы Сейма, и сказал, что для того и предусмотрены процедуры по освобождению этого должностного лица от должности – чтобы не приходилось удовлетворять желания отдельных политиков.
"Это специальный ремень безопасности для таких действий, чтобы государственные должностные лица не зависели от желаний одного человека... Еще дай бог, хотя бы о влиянии на президента не слышно, но влияние на премьера очевидно, на позицию председателя Сейма – очевидно. Один человек хочет все решать, так не должно и не может быть в государстве", – сказал В. Пранцкетис.
На вопрос, значит ли это, что Р. Карбаускис "дирижирует" и премьером Саулюсом Сквернялисом, В. Пранцкетис ответил: "Да, вы все правильно поняли. (...) Спросите когда-либо премьера, когда он вернется из отпуска (...)".
Он также сказал, что лидер "аграриев" "вынудил Гедиминаса Киркиласа (главу "социал-трудовиков" – BNS) ввязаться в эту ситуацию, и это очень вредит репутации партии".
По словам В. Пранцкетиса, предложение отдать должность спикера партнерам по коалиции - "социал-трудовикам" было идеей не последних, а именно Р. Карбаускиса.
После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство и подписали меморандум о коалиции с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП) и партией "Порядок и справедливость". Эти партии ожидают, что к правящему большинству присоединится и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.
В документе намечено, что премьером остается С. Сквернялис, а пост председателя Сейма получают "социал-трудовики".
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