

На открытии заседания выступил спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

По словам спикера, Литва столкнулась с большими вызовами, если бы не жажда свободы. то сегодня могло бы и не быть подобных заседаний Общины литовцев мира.

"Мы переживаем гордость за столетие страны - создаем будущее, вспоминаем прошлое. Я знаю, что до наших дней сохранились памятники, посвященные 10-летию Литовского государства. В советское время я нашел один из них в лесу. Каунас по случаю столетия появился "Воин свободы" - Витис, это была воля народа - так создается единство народа. Вильнюс не впустил символы 100-летия Литвы, и это не было волей жителей, их никто не спросил", - сожалел спикер.