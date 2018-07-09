9 июля в парламенте Литвы началось заседание Общины литовцев мира, на которое собрались члены из 35 стран.
Vytis atvyko į Kauną
© DELFI / Mantas Jokubauskas


На открытии заседания выступил спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

По словам спикера, Литва столкнулась с большими вызовами, если бы не жажда свободы. то сегодня могло бы и не быть подобных заседаний Общины литовцев мира.

"Мы переживаем гордость за столетие страны - создаем будущее, вспоминаем прошлое. Я знаю, что до наших дней сохранились памятники, посвященные 10-летию Литовского государства. В советское время я нашел один из них в лесу. Каунас по случаю столетия появился "Воин свободы" - Витис, это была воля народа - так создается единство народа. Вильнюс не впустил символы 100-летия Литвы, и это не было волей жителей, их никто не спросил", - сожалел спикер.

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