Пранцкетис вернулся из Баку: парламентская дипломатия важна для экономики

"Парламентская дипломатия является очень важным инструментом развития отношений между государствами", – заявил во вторник В. Пранцкетис.
Лидер правящего Литовского союза "аграриев" и "зеленых" Рамунас Карбаускис ранее выражал критику в адрес В. Пранцкетиса в связи с тем, что он якобы "занимается туризмом" во время зарубежных командировок.
На это В. Пранцкетис ответил, что Р. Карбаускис, будучи председателем Комитета по вопросам культуры, должен заниматься темами, связанными с культурой.
"На минувшей неделе Комитет по культуре впервые озаботился вопросами культуры, то есть храмом в Запишкис, и я должен бы за это похвалить. А по тем вопросам, в которых он не разбирается, он не должен выражать свое мнение", – так ответил В. Пранкетис на вопрос журналистов о критике Р. Карбаускиса.
Спикер также сказал, что Азербайджан интересуется технологиями и достижениями Литвы в медицинской сфере, поэтому в конце ноября представители этой страны побывают на мероприятии финансовых технологий в Литве, а в следующем году – на выставке наук о жизни.
"Это и является целью парламентской дипломатии – устанавливать контакты, чтобы создавался политический фон для экономических возможностей", – сказал он.
"Мы заботимся о государстве, а не о каком-то личном интересе", – подчеркнул спикер.
В. Пранцкетис находился в Азербайджане с группой литовских депутатов с 6 по 9 ноября.
По словам спикера, в ходе командировки состоялись встречи с представителями парламента и правительства, с ними обсуждались вопросы сельского хозяйства, торговли, сотрудничества в экономической и политической сферах.
Правящие "аграрии", пытавшиеся отправить в спикера в отставку, ранее пытались не выпустить его в командировку в Армению, но им не хватило голосов в правлении Сейма.
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