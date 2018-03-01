Глава Сейма рассказал о положении польского национального меньшинства в Литве и попросил обеспечить условия получения образования для литовцев Польши.

В. Пранцкетис также призвал польских парламентариев возобновить работу Межпарламентской ассамблеи Литвы и Польши, которая была остановлена почти десять лет назад.

Немало внимания в своем выступлении спикер литовского сейма уделил историческим связям Литвы и Польши, нынешним двусторонним отношениям, затронул ситуацию с безопасностью и положение в Евросоюзе (ЕС).

BNS приводит основные цитаты выступления В. Пранцкетиса.

Об общей истории:

"Мне бы хотелось отметить, что история то соединяла, то разъединяла наши народы, однако во все периоды исторических изменений было больше того, что объединяло, нежели отчуждения и разногласий".

"На мой взгляд, во время празднования в 2019 году 225-летия восстания под предводительством Тадеуша Костюшко было бы целесообразно увековечить память о защищавших Варшаву и погибших здесь военных Великого княжества Литовского".

О поляках Литвы:

"Поляки Литвы и литовцы Польши - это огромная ценность наших государств. Литва с древних времен известна как многонациональная страна, которая заботится о согласии и толерантности между разными народами, религиями и этническими группами. Мы стремимся к тому, чтобы человек любой национальности чувствовал себя в Литве хорошо, являясь представителем своей национальности и лояльным гражданином страны. Мне бы хотелось подчеркнуть, что Литва является единственным государством в мире, конечно, не считая Польши, в котором людям польской национальности гарантируется получение образование на польском языке - от детского сада до высшей школы".

Так В. Пранцкетис хотел убедить польских парламентариев в том, что забота о польской национальной диаспоре в Литве вполне достаточна. Он в своем выступлении на конкретных примерах рассказал о положении литовских поляков, о том, как они представлены в сейме и Европарламенте.

Обвиняя Литву в плохом положении польского национального меньшинства, Польша в течение пяти последних лет заморозила визиты на высшем уровне в Вильнюс. В последнее время тон Варшавы смягчился.

О литовцах Польши:

"В свою очередь, я обращаюсь к вам, польским парламентариям, с просьбой конструктивно решать поднимаемые литовской диаспорой Польши вопросы о литовских школах".

Несмотря на то, что литовцам Польши В. Пранцкетис уделил меньше внимания, чем полякам Литвы, литовский спикер призвал польских политиков услышать просьбы местных литовцев. В Польше сейчас действует три литовские школы, а еще в одной преподавание ведется и на литовском, и на польском языках. Представители этих школ просят увеличить финансирование. Они также призывают власти решать проблемы с литовскими учебниками, потому что по многим современным книгам невозможно преподавать из-за постоянных изменений в школьных программах.

Об инфраструктурных проектах:

"Реализация проекта синхронизации энергетических систем Балтийских государств через Польшу с сетями континентальной Европы окончательно и полностью интегрирует Балтийские государства в энергетическую систему Европы".

"Чтобы сделать интеграцию наших государств и регионов в Евросоюз еще более глубокой, нам следует активно инвестировать в инфраструктурные проекты, поэтому я надеюсь, что правительства наших государств сделают все, чтобы как можно скорее были проведены в жизнь важные для региона инфраструктурные проекты Via Baltica, Via Karpatia и Rail Baltica.

"Большое значение для обеспечения энергетической безопасности наших государств и для развития газового рынка в регионе будет иметь прокладка газопровода между Литвой и Польшей GIPL. Мы надеемся, что мы реализуем этот проект, как и намечено, к 2021 году".

О межправительственной ассамблее:

"Я убежден, что в этот юбилейный для наших государств год мы будем должным образом использовать возможности парламентского сотрудничества Литвы и Польши и поощрять деятельность двусторонней парламентской ассамблеи".

В. Пранцкетис призвал восстановить встречи Межпарламентской ассамблеи Литвы и Польши. Они были заморожены почти десять лет назад. Последняя такая встреча состоялась 11 мая 2009 года.

О "Миссии - Сибирь":

"Нередко литовцы делили с товарищами по несчастью поляками судьбу ссыльных. Имело бы смысл отдать дань памяти этих людей, подключив представителей вашей страны в проводимую в Литве 16 лет акцию "Миссия - Сибирь", чтобы литовская и польская молодежь посещала места ссылок, сообща приводила в порядок забытые места захоронений литовских и польских ссыльных".

О "Плане Маршалла" для Украины:

"Сейм Литвы подготовил план Европы для Украины. Мы бы очень просили его поддержать".

В. Пранцкетис призвал политиков Польши поддержать подготовленный Литвой план финансовой помощи Евросоюза Украине, получивший неофициальное название "Плана Маршалла".

О Евросоюзе:

"Проект объединения Европы уникален, а его сохранение является долгом для всех нас. Мы понимаем, что возможности государств относительны, однако коллективные европейские и евроатлантические структуры - ЕС и НАТО - впервые в истории позволили нам сидеть за одним столом и участвовать в принятии решений на равных правах. Ничто касающееся нас не может решаться без нас".

"Мы понимаем членство в Евросоюзе не только как экономическое и материальное благосостояние наших государств и граждан, но и как принадлежность к сообществу, связанному общими ценностями. Это основа единства и солидарности Евросоюза".

О безопасности:

"В разные периоды истории, когда Литва утрачивала независимость, ее утрачивала и Польша, и наоборот. Мы с Польшей находимся в одной лодке в плане безопасности и в геополитическом смысле".

"НАТО является трансатлантическим военно-политическим альянсом, поэтому политическое внимание США, присутствие американских военных и других союзников в Польше и государствах Балтии очень важно в плане обеспечения эффективного сдерживания потенциальной агрессии и обороны, укрепления потенциала всего восточного фланга НАТО".

"Очевидно, что НАТО является главной гарантией безопасности. Вместе с тем мы должны сообща стремиться к тому, чтобы деятельность НАТО и ЕС не дублировались".

Литва взялась возглавить проект сотрудничества Евросоюза в области кибербезопасности, однако все еще с осторожностью наблюдает за дискуссиями об углублении интеграции Сообщества в оборонной сфере. Вильнюс обеспокоен тем, что по мере развития этого сотрудничества в Европе со временем может уменьшиться роль одного из главных союзников страны - США в деле обеспечения безопасности Европы. Подобной позиции придерживается и Польша.