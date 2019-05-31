"Я не знаю, о чем он говорит, пусть говорит, что хочет. Есть процедура отзыва спикера, они должны ее осуществить",- сказал 31 мая Пранцкетис.

Он заметил, что не намерен уходить в отставку ни в среду, ни в четверг, ни в какой-то другой день.

"Во вторник я буду в Киеве", - прибавил он.

Как уже сообщалось, председатель Литовского союза крестьян и зеленых Карбаускис заявил, что в соответствии с коалиционным соглашением Пранцкетис должен уйти в отставку на следующем заседании парламенте. Если нет, то объявят о недоверии Пранцкетису.

Лидера ЛСКЗ удивляет, что спикер не уходит с поста. По словам Карбаускиса, Пранцкетис разжигает небольшой политический кризис, который будет ему стоить исключения из партии.

"Если бы он выполнял требования коалиционного соглашения, то он ушел бы в отставку на ближайшем заседании. На том же заседании будет выбран человек, которого делегируют на этот пост социал-"трудовики". Если он этого не сделает, то будут голосовать о его отставке. Это неизбежно", - сказал Карбаускис. По его словам, если спикер не изменит свою позицию, то Пранцкетиса исключат из партии.