"Я написал заявление, сегодня вечером в 18 ч, состоится заседание Каунасского отдела, надеюсь, там мое заявление подтвердят", – сказал спикер.

"Я не указал никакую причину, всем итак все ясно", – заметил он.

По словам спикера, решение комиссии по этике благоприятное, но он уходит из-за заявления Рамунаса Карбаускиса: "Партийная комиссия по этике ответила, что все хорошо, но если лидер партии говорит, "нет, мы исключим", чтобы не было возможности исключать, я уйду сам".

Будет ли поддерживать связи с партией? "Я полностью отношения не разрываю, хочу, чтобы партия разорвала их с Карбаускисом", – сказал Пранцкетис.

Он сказал, что ни к какой партии присоединяться не планирует. Кроме того, он не намерен уходить с поста спикера.

Пранцкетис сказал, что в партии действует диктат: "И на закрытом заседании голосуют, как было сказано". По его словам, партия стала бы демократической, если бы ушел Карбаускис. Спикер сказал, что не будет призывать других покинуть партию.

По его словам, Члены партии - достойные, последовательные люди, они хотят работать и достойно себя вести. "Я не могут удовлетворить амбиции одного человека, Карбаускиса, который хочет меня исключить, поэтому я ухожу", – сказал он.

Почему люди подчиняются Карбаускису? "Людям свойственно боятся того, кто как серый кардинал, здесь злой кардинал", – сказал Пранцкетис.

По его словам, когда он узнал о ситуации с Розовой, это было 1,5 года назад, он не пошел советоваться с Карбаускисом, поскольку документы были секретными и предназначались спикеру. Расследование в связи со связями Ирины Розовой с российскими дипломатами он оценил положительно. "Расследование - это не осуждение и наказание, оно нужно, чтобы ответить на вопросы", – сказал спикер.

В чем не хватает демократии? "Скажем говорят во фракции: "Я уйду, если позволите создать комиссию по сельскому хозяйству", – привел пример Пранцкетис.

Другие случаи он комментировать не стал.

По его словам, из партии убрали всех людей, которые могли претендовать на пост председателя.

После затянувшейся конфронтации с Карбаускисом 22 августа Пранцкетис заявил, что он покидает ЛСКЗ и не даст совету партии решать вопрос его пребывания в составе партии.

Пока неясно, что предпримут правящие для того, чтобы снять Пранцкетиса с поста спикера парламента.

4 сентября Карбаускис в интервью Žinių radijаs подтвердил, что надеется на поддержку в смещении Пранцкетиса даже со стороны оппозиции.

Он сказал, что голосование по этому вопросу пройдет после расследования, которое покажет, кто велел Пранцкетису скрыть информацию о связях Розовой.