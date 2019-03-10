"Это наша миссия - найти компромиссные решения. (...) Особенно после всех выборов - узнав об ошибках и проблемных вопросах, мы можем улучшить правовую базу", - заявил Пранцкетис с трибуны парламента, поздравляя своих коллег с началом шестой сессии Сейма.

По его словам, весенняя сессия, как ожидается, будет более продолжительной и особенной, поскольку на ее глазах пройдут два референдума и двое выборов.

"Наша основная работа - это выпуск законов и представление интересов людей.

Первая проблема, о которой идет речь, заключается в том, чтобы дать гражданам Литвы право ответить на вопрос, предоставим ли мы народу Литвы возможность сохранить гражданство, приобретенное при рождении.

Я думаю, что народно-избранная инициатива, как идея для столетия Литвы, должна быть услышана. Теперь мы должны спросить, какова воля нации", - сказал Пранкиетс.

Важное решение также ожидает ратификации Договора о вступлении Северной Македонии в НАТО. "Это важный шаг для Литвы. Конечно, на этой сессии нам также придется реагировать на большее количество заграничных событий. 29 марта станет датой перелома в истории Европейского Союза, который мы должны будем подготовить к процессам Брекзита", - сказал Пранцкетис

Принятие поправок к Закону об основных правах ребенка было перенесено на весеннюю сессию. "У нас было время для дискуссий и поиска компромиссов, до сегодняшнего дня мы получали предложения, и это хорошо. Также хорошо, что будут представлены проекты, которых нет в программе работы сессии", - сказал он.

По словам спикера Сейма В. Пранцкетиса, впереди много проблем - законопроект, связанный с предотвращением коррупции, а также с повышением эффективности деятельности учреждений здравоохранения, и контролем за осуществлением реформ, начатых 17-м правительством.

"Давайте продолжим работу и будем придерживаться последовательности, беречь надежду", - сказал глава парламента.