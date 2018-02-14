По словам Пранцкетиса, он шутил, когда комментировал озабоченность консерватора Жигимантаса Павилёниса в связи с тем, что советник президента банка SEB Гитанас Науседа, которого считают потенциальным кандидатом в президенты, представляет угрозу нацбезопасности Литвы.

В минувшую среду в интервью на Žinių radijаs, отвечая на вопрос, не представляет ли нынешняя должность потенциального кандидата в президенты Науседы в банке угрозу нацбезопасности страны, Пранцкетис ответил, что "тут есть над чем подумать".

Спикер сказал, что уже на прошлой неделе этот вопрос журналиста насмешил его.

"Если вы помните, задали вопрос, а он вызвал у меня смех. В таком контексте и последовал ответ. Я приношу извинения, если кто-то неправильно понял. Я ясно могу сказать, что это человек и компания с безупречной репутацией. Думаю, что на этом дискуссия должна завершиться", - сказал Пранцкетис.

На минувшей неделе Павилёнис лично обратился к президенту Wallenberg Foundations AB, основного акционера банка SEB, Петеру Валленбергу с вопросом о статусе советника президента Науседы.

Депутат был обеспокоен по его мнению, двусмысленной ситуацией, когда один из самых известных экономистов страны Науседа одновременно представляет банк SEB и упоминается в числе потенциальных кандидатов в президенты Литвы.