По словам Пранцкетиса, он шутил, когда комментировал озабоченность консерватора Жигимантаса Павилёниса в связи с тем, что советник президента банка SEB Гитанас Науседа, которого считают потенциальным кандидатом в президенты, представляет угрозу нацбезопасности Литвы.
В минувшую среду в интервью на Žinių radijаs, отвечая на вопрос, не представляет ли нынешняя должность потенциального кандидата в президенты Науседы в банке угрозу нацбезопасности страны, Пранцкетис ответил, что "тут есть над чем подумать".
Спикер сказал, что уже на прошлой неделе этот вопрос журналиста насмешил его.
"Если вы помните, задали вопрос, а он вызвал у меня смех. В таком контексте и последовал ответ. Я приношу извинения, если кто-то неправильно понял. Я ясно могу сказать, что это человек и компания с безупречной репутацией. Думаю, что на этом дискуссия должна завершиться", - сказал Пранцкетис.
На минувшей неделе Павилёнис лично обратился к президенту Wallenberg Foundations AB, основного акционера банка SEB, Петеру Валленбергу с вопросом о статусе советника президента Науседы.
Депутат был обеспокоен по его мнению, двусмысленной ситуацией, когда один из самых известных экономистов страны Науседа одновременно представляет банк SEB и упоминается в числе потенциальных кандидатов в президенты Литвы.
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