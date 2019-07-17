"За весь период независимой Литвы одиннадцатый раз такое предложение, десять раз оно не состоялось – не состоится оно и на этот раз (...). 85 членов Сейма должны проголосовать за то, чтобы они раньше ушли с этой работы. Этого не было и не будет, можно сказать сразу – успокойтесь", – сказал глава парламента в среду радиостанции Ziniu radijas.

Лидеры Литовского либерального движения Эугениюс Гентвилас и Виктория Чмилите-Нильсен зарегистрировали проект постановления Сейма, в котором предлагается объявить о проведении досрочных выборов в Сейме 9 октября 2019 года. По мнению представителей оппозиции, досрочные выборы нужны, чтобы избежать полуторагодового застоя.

О досрочных выборах упоминал в конце мая и лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис. По его словам, в случае, если не удастся сменить председателя сейма, назревший кризис может привести к досрочным выборам.

Провести досрочные выборы оппозиция предлагала и в марте прошлого года. Тогда проект постановления был отклонен.

Очередные выборы в Сейм Литвы должны состояться осенью 2020 года.