"Это привносит больше стабильности, а о нестабильности в государстве мы не должны уже говорить, их решением мы обеспечиваем стабильность и большинство в Сейме", - сказал в понедельник журналистам в парламенте В. Пранцкетис.
"Я считаю, что это правильное решение, на что надеялись, то и получили. Решение партии иное, но у всех членов Сейма есть свободный мандат, и есть право определиться, с какой программой они идут. Поскольку программа "аграриев" общая с социал-демократами, они остаются верными своей программе и далее продолжат ее реализацию", - сказал глава Сейма.
В понедельник фракция покинувшей правящую коалицию Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) утвердила соглашение о сотрудничестве с фракцией "аграриев".
За это в понедельник проголосовали 10 членов социал-демократической фракции, четверо были против, один депутат воздержался.
Линкявичюс после подачи заявления об уходе из партии: я хочу работать (4)
Решение Литовской социал-демократической партии...
Пранцкетис: решение социал-демократов в парламенте способствует стабильности
Председатель литовского парламента Викторас...
Литовский премьер: министр экономики должен остаться
Литовский премьер-министр Саулюс Сквeрнялис в...
Восставших против Палуцкаса соцдемов могут исключить из партии (4)
Членов парламентской фракции социал-демократов,...
Кретинга из-за ливневых дождей объявила экстремальную ситуацию
Ливневые дожди уничтожают урожай. Кретинга и...
TOP новостей
У думающих о пенсии жителей Литвы есть план "Б" (7)
На рынке недвижимости, кроме людей, которые покупают...
Линкявичюс после подачи заявления об уходе из партии: я хочу работать (4)
Решение Литовской социал-демократической партии...
Самые большие зарплаты в Литве стали меньше, чем прежде (15)
В последнее время фиксируют достаточно быстрый рост...
Фракция соцдемов наперекор партии и Палуцкасу продолжит сотрудничество с "крестьянами" (8)
Парламентская фракция социал-демократов, несмотря на...
Восставших против Палуцкаса соцдемов могут исключить из партии (4)
Членов парламентской фракции социал-демократов,...