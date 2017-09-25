Пранцкетис: решение социал-демократов в парламенте способствует стабильности

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис назвал правильным шагом решение части членов фракции Социал-деомократической партии в Сейме пойти против воли партийного совета и подписать коалиционное соглашение с фракцией правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриями").
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Tomas Vinickas

"Это привносит больше стабильности, а о нестабильности в государстве мы не должны уже говорить, их решением мы обеспечиваем стабильность и большинство в Сейме", - сказал в понедельник журналистам в парламенте В. Пранцкетис.

"Я считаю, что это правильное решение, на что надеялись, то и получили. Решение партии иное, но у всех членов Сейма есть свободный мандат, и есть право определиться, с какой программой они идут. Поскольку программа "аграриев" общая с социал-демократами, они остаются верными своей программе и далее продолжат ее реализацию", - сказал глава Сейма.

В понедельник фракция покинувшей правящую коалицию Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) утвердила соглашение о сотрудничестве с фракцией "аграриев".

За это в понедельник проголосовали 10 членов социал-демократической фракции, четверо были против, один депутат воздержался.

BNS
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