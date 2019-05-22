По мнению главы парламента, голосование требовалось, чтобы премьер-министр знал реальное мнение Совета партии, что гарантировало анонимное голосование.
"Мне было приятно слышать о результате - три голоса против. Это значит, что при тайном голосовании демократия крепче", - сказал Žinių radijаs Пранцкетис, прибавив, что при таком доверии у Сквернялиса будет больше мотивов продолжить работу и после инаугурации нового президента. Он также прибавил, что вопрос доверия лидеру партии Рамунасу Карбаускису отложили большинство голосов члена Совета.
"Большинство согласно с мнением, что эта проверка должна состоятся после третьих выборов - выборов в Европарламент", - сказал Пранцкетис.
Комментируя, какой результат он считал бы победой на выборах в ЕП, спикер сказал, что пока партия в этом вопросе не определилась. Однако Пранцкетис упомянул, что поражением было бы неполучение ни одного мандата.
"Плохой победой был бы один мандат, все остальные варианты - хорошие", - сказал спикер.
Напомним, что председатель "крестьян" Карбаускис заявлял, что в случае поражения на выборах президента и на выборах в ЕП "крестьяне" уйдут из власти.
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