Пранцкетис призывает внести проект о его увольнении

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис призывает правящих на следующей неделе внести проект об освобождении его от должности, так как ситуация нагнетается слишком долго.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я бы хотел призвать правящее большинство на следующей неделе безотлагательно организовать процедуру, которая называется процедурой отзыва, и проверить доверие в Сейме", – сказал В. Пранцкетис в среду журналистам в Сейме.

"Мне неспокойно из-за сложившейся ситуации, перейдены все границы здравого рассудка и ситуация нагнетается так долго, что время ее завершить", – сказал спикер Сейма в своем коротком заявлении.

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В ответ на это заявление председатель правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис сказал BNS, что на следующей неделе такого голосования не будет, так как немалая часть представителей правящих будет в командировках.

"Это будет вскоре, мы соберемся, назначим день, когда отменим командировки или посмотрим, когда никто не будет в отъезде, и проголосуем. Сейм будет голосовать, без сомнения, но мы должны быть все, чтобы хватило голосов", – сказал Р. Карбаускис.

"Аграрии" призывают В. Пранцкетиса уйти в отставку, так как в соответствии с подписанным в июле коалиционным договором пост председателя Сейма должен достаться социал-трудовикам.

Договор подписали ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей и партия "Порядок и справедливость".

В. Пранцкетис не согласен уйти в отставку сам.

Правящие несколько месяцев назад собрали нужное число подписей парламентариев о недоверии спикеру, однако не регистрируют проект из-за риска того, что не хватит голосов отправить его в отставку. Для этого нужно не менее 71 голоса "за".

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