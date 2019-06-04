Пранцкетис призывает "крестьян" быть независимыми от соглашений

"Я приглашаю всех оставаться решительными государственными "аграриями". Стабильность обеспечивается тогда, когда нас объединяет демократия. Поэтому давайте присоединимся к приближающимся инициативам доверия свободными, а не зависимыми от прочих "соглашений". Пусть у нас будет голос", – завил глава парламента в распространенном во вторник письме членам парламентской фракции Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев").

Он напомнил, что в 2016 году в Сейм и он, и другие члены ЛСКЗ баллотировались "руководствуясь теми же самыми ценностями, поскольку по ним мы создал программу гармонии".

"К сожалению, сегодняшняя ситуация свидетельствует о том, что люди, которые должны были сплачивать, нас разделяют, и такие ценности, как демократия, ставят в угол", – утверждает В. Пранцкетис.

"Мои ценностные установки и принципы никто не изменит. Я служу демократии и жителям Литвы. Верю, что и Вам эти ценности важнее капризов одного лица", – говорится в письме спикера.

После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство, и на минувшей неделе подписали меморандум о коалиции с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП). Эти партии также ждут присоединения к коалиции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).

В меморандуме коалиции предусмотрено, что пост премьера и далее будет занимать Саулюс Сквернялис, а пост председателя сейма достается "социал-трудовикам".

Делегированный "аграриями" спикер Сейма В. Пранцкетис отказывается уходить в отставку.

По уставу Сейма, с предложением уволить должностное лицо в парламенте, которое назначается Сеймом, в виде мотивированного обращения могут выдвинуть правление, комитет Сейма или не менее чем треть депутатов (29). Решение о недоверии принимается тайным голосованием более чем половины всех членов Сейма, то есть это решение должен поддержать минимум 71 депутат.