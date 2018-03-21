Пранцкетис в среду в интервью Žinių radijas сказал, что обещая собравшимся голосовать за досрочные выборы он сам не верил в их реальность.
"Я точно знал, верил в то, что те выборы все равно не состоятся", - сказал Пранцкетис.
Спикер сказал, что он дал обещание только из-за давления.
"Знаете, стоят три тысячи человек и кричат - голосуй, голосуй. Я говорю, хорошо, - буду голосовать. Не могу сказать, что такое давление не действует. Но я тогда сказал ясно, что после того, как пройдет первое голосование буду голосовать "за", - сказал Пранцкетис.
В минувший четверг у парламента Литвы состоялся митинг "Мы обвиняем", во время которого спикер заявил собравшимся, что ему стыдно за решение парламента оставить мандат депутату Миндаугасу Бастису, который нарушил клятву и стыдно за некоторые истории, в которые ввязался лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.
Позже на митинге Карбаускис со сцены заявил, что Пранцкетису не хватает политического опыта, и если ему стыдно, он может уйти из парламента.
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