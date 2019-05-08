"Я думаю, что это непримерное поведение, надо вести себя ответственно. Человек, занимающий такой пост, должен решать, а не отказываться от принятия решения", - сказал Пранцкетис в интервью Žinių radijаs.

По его словам, референдум по сокращению числа депутатов - решение людей. Поэтому парламент должен дать жителям возможность решать, какой Сейм они хотят видеть.

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"Это ожидание людей (снижение числа депутатов - ELTA) витало в воздухе уже 20 лет (...) Мы должны проверить себя, мы же не говорим, что вот, давайте берем и сокращаем, мы говорим - пускай решают люди. Мы отдаем мандат людям", - сказал Пранцкетис, подчеркнув, что в программе "крестьян" есть обязательство снизить число депутатов. Он считает, что партия должна держать свое слово.

Он напомнил, что такое обязательство часто появлялось в программах многих партий.

Пранцкетис считает, что после снижения числа депутатов, работа парламента будет более продуктивной.

"Если и не улучшиться, то точно хуже не будет", - сказал он

Президент Литвы Даля Грибаускайте досрочно проголосовала на президентских выборах и референдуме 7 мая. Она не участвовала в референдуме о сокращении числа депутатов

"Конечно, о двойном гражданстве мы давно говорили, что надо этот вопрос решить путем референдума, поэтому я в нем участвую, и призываю всех принять участие. А в референдуме, связанном с сокращением числа депутатов я не участвую, не брала бюллетень, я думаю, что он бессмысленный. От сокращения числа депутатов ни качество работы парламента не улучшится, ни репутация", – сказала президент.