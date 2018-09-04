"Обязательно (представлю проект в связи с сокращением числа депутатов парламента). Его уже обсуждали. Немногие фракции это одобряют. В парламенте это всегда было непривлекательное предложение. (…) Я думаю, что люди сами могут ответить на вопрос, надо ли сокращать число депутатов", – сказал Пранцкетис.

Он убежден, что этот вопрос привлечет на референдум больше людей.

"Я спрашивал на встречах: "Пришли бы вы на референдум голосовать за сокращение числа депутатов до 121?". Во всех залах руки поднимали, наверное, все, говоря, что они тогда голосовали бы", – сказал Пранцкетис.

Он надеется на успешный исход референдума по вопросу двойного гражданства.

"Я бы очень хотел, чтобы результат был положительным, чтобы мы сохранили гражданство", – сказал Пранцкетис.

Он не исключил, что парламент может отклонить вето президента, наложенное на поправки, цель которых - снизить требования по вопросу двойного гражданства.

Отклонив поправки, президент Даля Грибаускайте подчеркнула, что поддерживает расширение случаев двойного гражданства, но призывает литовцев всего мира сплотиться, чтобы узаконить эту возможность на конституционном уровне, чтобы не возникало юридических сомнений.

Референдум по вопросу двойного гражданства планируют провести вместе с президентскими выборами 2019 года.