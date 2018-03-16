Пранцкетис обсудил с главой сената Польши возможность возобновления работы ассамблеи

Председатель Cейма Литвы Викторас Пранцкетис в пятницу обсудил с находящимся в Литве с визитом председателем сената Польши Станиславом Карчевским возможность возобновления работы двусторонней парламентской ассамблеи.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Andrius Ufartas

Деятельность этого межпарламентского форума Литвы и Польши была заморожена в 2009 году по инициативе польских политиков. Тогда Варшава стала резко критиковать Литву за положение польской национальной диаспоры.

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Однако в последнее время в отношениях между странами наметилось потепление, С. Карчевский - уже четвертый высокопоставленный представитель Польши, посетивший Литву в феврале - марте.

"Это означает одно - мы развиваем с ближайшим соседом теплые отношения, а если учитывать информационную и кибернетическую враждебность России, а также военную агрессию на Украине, то это особенно важно и выгодно для Литвы", - сказал В. Пранцкетис для пресс-релиза сейма.

В середине февраля Литву посетил президент Польши Анджей Дуда, на прошлой неделе - премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и председатель сейма Польши Марек Кучиньский.

Председатель польского сената приезжал в Литву по приглашению польской диаспоры.

Для Литвы важна поддержка Польши в деле предстоящей синхронизации электросетей с сетями Западной Европы и в деле повышения оборонных мощностей. Польша хочет заручиться поддержкой Литвы в споре с Евросоюзом о резонансной судебной реформе и получить выгодные условия для контролирующего нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй концерна Orlen.

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