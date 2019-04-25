"Наверное, всегда в своих проблемах люди ищут виноватого, а когда его не находят - виновата власть. Это очень популярный вывод, когда во всем виновата власть", - рассказал Žinių radijui В. Пранцкетис в среду.

Отвечая на вопрос радиожурналиста о том, не должна ли такая статистика быть стимулом для завоевания авторитета, спикер Сейма подчеркнул, что правительство всегда может выглядеть хорошо, когда речь идет об имидже, но он отметил, что при оценке действий правительства существуют разные мнения.